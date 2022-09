Kristýnka ve své kategorii D14 usilovala o jediné postupové místo – přímou a poměrně těžkou soupeřkou jí byla Brňanka Anita Vaceková. Její pouť za medailí tedy začala už v listopadu 2021 v Brankovicích, kde obsadila celkové 7. místo za 4,5/7 a hlavně nechala svou konkurentku v tabulce za sebou. Pak se podařilo zkompletovat „zlatý hattrick“, když postupně ovládla Vyškovskou rošádu za 6/7, brněnský únorový turnaj rovněž za 6/7 a nakonec i květnové Znojmo za 6,5/7. Odnesla si tedy tři vítězství nejen v D14 a příděl 150 bodů, který byl nedostižitelný, ale i tři cenná prvenství v turnajích pro starší žáky HD12 + HD14. Mohla si tedy dovolit vynechat i dva zbylé turnaje – Rajhrad a Valtice.

Na republikové finále v Harrachově jela jen 10 dní po náročném Mistrovství Evropské unie v Peci pod Sněžkou, kde nebyla příliš spokojena s výsledkem 4/9, ale ani s předvedenou hrou. I v trénincích bylo vidět, že do její jarní formy jí leccos chybí.

Ani začátek druhého dílu „krkonošského double“ nebyl zrovna ideální. Vyškovská šachistka nastupovala v roli 3. nasazené hráčky jako jedna ze spolufavoritek kategorie D14. V sobotním dopoledni po utrápené povinné výhře nad L. Svrchokrylovou v 1. kole přišla zbytečná porážka s J. Dudkovou černými figurami. Kristýnka nezvládla dlouhý propočet variant a zvolila „to špatné řešení“ klíčové pozice. Prohra se na ní podepsala i ve 3. kole, kdy přecenila materiální zisk a nakonec musela být ráda za remízu se Stelou Archlebovou. Na její hře byl patrný vliv dlouhých vážných partií – dostávala se do zbytečných časovek.

Naštěstí sobotní odpoledne zahájila již ve správném rapidovém tempu a hladce porazila Barboru Policerovou, poté přišla remíza s tradiční soupeřkou Dominikou Kaplanovou (v jezdecké koncovce bohužel přehlédla patrně vítěznou vidličku). Los 6. kola jí přihrál druhou nasazenou Emmu Dobsu. Kristýnka sehrála jednu z nejkratších partií svého šachového života. Za 2 minuty a 10 tahů bylo hotovo – soupeřka se nechala nachytat a další boj neměl smysl. První den tak zakončila vyškovská šachová naděje se ziskem 4/6 na průběžném 8. místě a mnohem lepší náladou, než tomu bylo v poledne.

Nedělní finálové boje zahájila lítým bojem s další tradiční soupeřkou – nápaditě hrající Vicky Cinkovou. Ta se ji černými figurami snažila zaskočit jiným zahájením, než obvykle hrává, Kika však byla připravena. Udržovala si v celé partii poziční i časovou převahu, která jí dost pomohla v koncovce. Po ztrátě pěšce (jednotahová chyba) nezpanikařila a v časové tísni hrající soupeřku přivedla do náročné dámské koncovky, ve které lavírováním nejprve dobyla pěšce zpět a pak chytře svázala černou dámu i krále, a to až do matové pasti. Bod to byl šťastný, ale důležitý. Znamenal hru o medaile v posledních dvou kolech. V tabulce se narýsovala zajímavá a vyrovnaná situace, hned 7 šachistek bylo na 5/7! Do té doby suverénně hrající nasazené jedničce Amálii Zádrapové jakoby začal docházet dech.

Přišlo 8. kolo a další tradiční soupeřka (a dobrá kamarádka) Lenka Mikešová. Ta byla Kristýnčiným méně obvyklým zahájením černými zřejmě tak překvapená, že ve 4. tahu spáchala hrubku, kterou už do konce zápasu nevykompenzovala ani prudkým útokem na krále. Po výsledcích 8. kola se tak vykrystalizovala vedoucí čtveřice hráček na 6/8 (Lacková, Dudková, Sikorová, Dorazilová) a dva vzájemné souboje měly rozhodnout o medailích.

Z tohoto boje již byly pryč první dvě nasazené: E. Dobsa určitě a A. Zádrapová mohla dosáhnout jen při shodě okolností na bronz, stejně jako její soupeřka v 9. kole – čtvrtá nasazená D. Kaplanová. Kristýnku limitovalo nízké PH – byla tedy až na 4. místě. V rozhodujícím zápase na 1. šachovnici proti průběžně vedoucí L. Lackové, jež byla jako jedenáctá nasazená největším pozitivním překvapením turnaje, jí mohly pomoci bílé figury. Věděla, že na titul mistryně České republiky může dosáhnout jen při plichtě v paralelním souboji Sikorová vs. Dudková. To by ale musela Kristýnka vyhrát. V bitvě o všechno rozvinula slibný útok, soupeřka z Beskydské šachové školy se však bránila výborně a drobná výhoda se při přechodu do klasické věžové koncovky rozplynula.

Medailové konkurentky své zápasy po očku pochopitelně pozorně sledovaly. Jako první skončil duel mezi Janou Sikorovou a Josefínou Dudkovou, a to vítězstvím první jmenované v závěrečné pěšcovce. Ač mohla L. Lacková při případné výhře nad Kristýnkou dobýt senzační zlato, spokojila se ve vyrovnané věžové koncovce i s půlkou a jistotou medaile. A jak to tak bývá, když remíza přihraje medaili oběma dívkám, nemůže souboj jinak dopadnout… Kristýnka by výhrou dosáhla „jen“ na stříbro, a tak byla oboustranně prospěšná remíza na světě.

Celkovou vítězkou je tedy známé šachové jméno - Jana Sikorová z Třince (7/9). Překvapivé stříbro si odváží do Frýdku-Místku Ludmila Lacková (6,5/9). Zlepšený výkon ve druhé a třetí části mistrovského klání přinesl vyškovské šachistce Kristýně Dorazilové (6,5/9) již druhý republikový bronz (ten první má v kategorii D12 z praktického šachu). Kristýnka se zároveň přímo kvalifikovala jako druhá hráčka ročníku 2009 na příští mistrovství D14 v r. 2023, čímž jí odpadne povinnost projít náročným kvalifikačním sítem seriálu KP mládeže v rapid šachu.

Lenka Voráčová