Perníková krása. Největší betlém z perníků v Česku najdete v židenickém kostele

Více než jeden tisíc perníčků tvoří perníkový betlém, který je od roku 2008 každý rok k vidění v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích. Co do počtu figurek se jedná o největší betlém v České republice. Zájemci si ho mohou prohlédnout do 6. ledna v době od 15 do 17.50 hodin. Děkujeme Libuši Hoškové za zajímavý příspěvek a hezké fotografie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Perníkový betlém, který je vystavený v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích, tvoří více než jeden tisíc perníčků. | Foto: Libuše Hošková

Perníčky v betlému symbolizují různé historické i moderní budovy a postavy směřující k jesličkám s Ježíškem. Pohyblivými prvky jsou létající hvězda a andělíček nad betlémskou stájí, ovečky, poklekající tři pastýři nebo andělíček děkující za dar. Kostel svatých Cyrila a Metoděje pochází z roku 1935. Architekt Klaudius Madlmayr pojal stavbu jako trojlodní baziliku. Hranolovitá věž vysoká 46 metrů s osmibokým nástavcem přiléhá k severní straně kostela. Nad arkádovým podloubím kryjícím vstup do kostela je centrálně umístěn čtvercový reliéf svatých Cyrila a Metoděje. Na výzdobě a vybavení kostela se podíleli mimo jiné bratři Heřman a Karel Kotrbovi. Libuše Hošková