Putování po zajímavých místech Slovácka nám popsaly naše čtenářky Denisa Ljasovska a Evy Křižanová. Tentokrát se vydaly do Petrova. Děkujeme jim za příspěvek.

Petrov patří mezi vyhledávané turistické lokality zejména kvůli areálu vinných sklepů Plže. | Foto: Eva Křižanová

Malá obec Petrov je zajímavým turistickým cílem hned z několika důvodů. My jsme se do Petrova vydaly kvůli vyhlášenému přístavišti a především kvůli areálu vinných sklepů, kterému se podařilo udržet si původní ráz a atmosféru do dnešní doby.