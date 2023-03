V Mikulově proběhlo ve středu 8. 3. 2023 krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu. Zúčastnily se ho také naše dva pěvecké sbory Colorky a COLORI se svojí sbormistryní Kateřinou Vašíčkovou a korepetitorkou Angelikou Novotnou.

Pěvecké sbory z Bučovic přivezly 2x Zlaté pásmo a absolutního vítěze | Foto: Dagmar Klementová

Věkový průměr pěveckého sboru Colorky je 8,71. Jedná se tedy o malé zpěváčky, kteří se připravují do velkého sboru COLORI. I přesto vyhráli Zlaté pásmo a dostali také ocenění za dramaturgii. Pěvecký sbor COLORI označila předsedkyně poroty prof. MgA. Blanka Juhaňáková, Art.D., profesorka katedry dirigování a operní režie na hudební fakultě JAMU, za absolutního vítěze a udělila tomuto sboru také ocenění za interpretaci písně Jitřenka od Emila Hradeckého. Při vyhlašování výsledků děti křičely radostí a objevily se i slzičky štěstí a dojetí.

Vážím si velice práce, píle a nadání paní učitelky Kateřiny Vašíčkové. Jen co se vrátila z mateřské dovolené se s vervou pustila do příprav žáků na soutěž a hned takový úspěch. I jedna z porotkyň mi říkala: „Této paní učitelky si važte. Ta opravdu ví, jak se tato práce dělá a ještě ke všemu je to sluníčko.“ Ano, já vím koho mám v týmu. A je to opravdu sluníčko!

Pivní specialista na Vyškovsku. Naučil budoucí barmany správně načepovat pivo

Vážím si také práce paní korepetitorky Angeliky Novotné, která s naprostým přehledem tyto dva sbory doprovodila. A že to nejsou zrovna nejlehčí party. V neposlední řadě bych také chtěla poděkovat především žákům pěveckých sborů, kteří opravdu zazpívali na 100 % a vystoupení si užili. Je úplně úžasné, jak se jim podařilo naučit se tento ne zrovna lehký repertoár.

Děkuji také rodičům, kteří vozili děti na zkoušky a vystoupení. Opravdu se to vyplatilo a pěvecký sbor COLORI čeká národní kolo v Litomyšli od 5. - 7. května 2023.

Budeme jim všichni držet pěsti!

Dagmar Klementová

ředitelka školy