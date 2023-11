Po stopách Robina Hooda a Drákuly. Žáci z Vyškova vyrazili do Anglie

Na přelomu září a října se studenti z Gymnázia a SOŠZE Vyškov vydali po dlouhé covidové pauze na poznávací zájezd do Anglie. A co jsme všechno zažili? Zvládli jsme dlouhou cestu do Rotterdamu, který jsme prochodili křížem krážem, patnácti hodinovou plavbu luxusním trajek-tem do severní Anglie, navštívili nádherný Castle Howard (známý z Bridgertonů) a "Dráku-lovo městečko" Whitby.

Po stopách Robina Hooda a Drákuly. Žáci z Vyškova vyrazili do Anglie | Foto: archiv Gymnázia a SOŠZE Vyškov

Nejprve jsme se ubytovali v anglických rodinách, a dokonce jsme se někteří i spřátelili. Nechyběla ani návštěva krásného města York s honosnou katedrálou York Minster a muzeem Jorvik Viking Centre. Za přírodou jsme si zajeli do National Lake District Park, kde jsme vystoupali na Castlerigg Stone Circle a plavili se po jezeře Derwenwater. Nemocnice Vyškov na Veletrhu v Olomouci. Zaujal třeba pravěk ve zdravotnictví A co nesmělo na zájezdě chybět? Londýn. Cestou do Londýna jsme se zastavili v Sherwoodském lese (domově Robina Hooda), v Londýně se projeli na London Eye a prošli se kolem Big Benu, Buckinghamského paláce a nočního Tower Bridge. Celý zájezd jsme si užili a budeme na něj dlouho vzpomínat. Eliška Judásková, studentka kvarty A