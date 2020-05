Prozatím přišly nominace od bezmála dvaceti uchazečů. „Letošní přihlášky jsou velmi pestré. Sešlo se nám několik majestátních dubů, včetně Veledubu, nejstaršího dubu na Třeboňsku, který zde roste od 17. století, nebo pět set let starého kmeta Krále dubů z Olomoucka. Nechybí také řada národních stromů – lip, jako je pozoruhodná 440 let stará lípa z Brna-Bystrce nebo pamětnici velkého požáru z roku 1779 v Moravském Berouně. Mezi nominacemi se ale najdou i ovocné stromy, jako je meruňka nebo několik unikátů: Strom bez kořenů, čínská metasekvoje z Ostravy nebo nejmohutnější borovice v Česku přezdívaná Černá dáma,” představuje možné kandidáty na prestižní titul koordinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Organizátoři chtějí posunem přihlášek na konec května podpořit další lidi v tom, aby využili jarní počasí i postupný návrat k běžnému životu právě k pátrání po příbězích neobyčejných stromů.

„Nominace stromu je tím silnější, kolik za ní stojí lidí. Proto upřednostňujeme do finálního výběru kolektivní nominace nad návrhy jednotlivců. S pozvolným návratem do škol, zaměstnání nebo ke spolčování je začátek května ideální pro zmapování stromových unikátů v nejbližším okolí. K přihlášce stačí znát základní informace o stromu: jeho historii, druh, alespoň přibližné stáří a polohu, porotě pomohou i poutavé fotografie nebo archivní materiály,” přibližuje soutěžní podmínky Andrea Krůpová. Hlavním kritériem úspěchu je ale příběh stromu a jeho spojení s místními lidmi.

Z došlých přihlášek pošle v červnu porota dvanáctku nejzajímavějších stromů do letního online hlasování. Vítěz získá odborné ošetření a postup do zimního celoevropského kola.Lidé budou pak hlasovat v obdoví od července do října, výsledky ankety budou vyhlášené v říjnu a evropské kolo ankety se koná v únoru příštího roku.Více najdete na www.stromroku.cz.

DAVID KOPECKÝ