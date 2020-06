Milujete přírodu, chodíte na procházky a umíte se dívat kolem sebe? Pošlete nám i vy vaše fotky, rádi se o ně podělíme se čtenáři na stránkách Deníku.

Čtenářka Deníku vyfotila v okolí Vranovské přehrady roháče obecného. | Foto: Hana Kratochvílová

Dne 4. června se mi poštěstilo zachytit tyto vzácné snímky roháče obecného, který spadl přímo vedle mě. Nejdříve jsem si myslela, že je to šiška nebo kus větve, byla to docela rána. Roháč měl poměrně bojovnou náladu, jak dokazuje jedna z fotek. Říkala jsem si, že takový krasavec se nevidi každý den a že by byla škoda se o tu krásu nepodělit. Tento bojový chlapík žije na Vranovské přehradě v lokalitě Lančov, v těsné blízkosti naší chaty.