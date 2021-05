Většina turistů přijíždí do Tanzanie za zvířaty do národních parků, mezi něž patří nejznámější NgoroNgoro a Serengeti, přestože tato země má mnohem větší množství zajímavostí, které se hodí shlédnout. Jsou to například hory s nejvyšším bodem Afriky Kilimanjaro, ale i třeba domorodé vesnice, které jsou doposud stejné jako před mnoha roky. Děkujueme Jiřímu Eisenbrukovi za zajímavou vzpomínku a fotky z cesty do Tanzánie.

Vzpomínka na návštěvu masajské vesnice v Tanzánii. | Foto: Jiří Eisenbruk

Charakteristickým zpěvem a tancem jsme byli přivítáni v jedné z masajských vesnic. Ta je obklopena plotem z trnitých větví, sloužících jako ochrana proti vpádu divokých zvířat, s bránou, která se na noc zavírá. Uvnitř je ohrada pro noční pobyt dobytka a chatrče obyvatel. V dopoledních hodinách byly ve vesnici většinou jen ženy a děti, protože muži pásli na pastvinách dobytek. Masajové jsou pastevci, zemi neobdělávají – to by bylo pod jejich důstojnost. Vzrůstem jsou vysocí, štíhlí a mnozí i bohatí. Bohatství se u tohoto etnika měří ne v penězích, ale počtem dobytka, dětí a žen, které dotyčný má. Ovšem žena musí být věrná svému muži. Zajímavá je jejich strava, z našeho hlediska takřka nemyslitelná a jen málokterý našinec by se jí přizpůsobil. Vody je málo, někdy vůbec žádná, a tak je jedním ze zvyků pití čerstvé krve zvířat nebo směsi hovězí krve a mléka. Maso mají z vlastních stád.