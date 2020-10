Ježci, kteří navzdory nástrahám civilizace (doprava, psi, jedy, pasti v podobě nezajištěných jam a výkopů) vyvedli mladé a spolu s nimi se připravují na nadcházející zimu ve městském prostředí, nemají vyhráno. Po prázdninách totiž vzal každý do ruky sekačku, hrábě, lopatu nebo i sirky a snaží se před zimou dohnat vše, co si myslí, že zameškal. Na městských veřejných plochách jezdí traktůrky se žacími lištami a trávníky už jsou zase „na ježka“. Jenže mnohdy taky „přes ježka“.

„Třetího září jsme od městské policie Ostrava přebírali mladého ježka. Měl už skoro 400 gramů, takže by se na zimu připravil bez problémů. Museli jsme ho ale utratit. Měl otevřenou hlubokou ránu na krku plnou muších larev, kterou mu způsobila sekačka nebo křovinořez,“ popisuje smutný případ pracovník záchranné stanice v Bartošovicích. Přes padesát obdobných případů už v posledních dnech zaevidovaly stanice z celé republiky.

Letitým neduhem je vypalování staré trávy, listí nebo jiného nepotřebného materiálu. V ohnivém pekle tak svůj život končí kromě ježků i další živočichové. Přitom právě hromady klestí, listí a dalšího přírodního materiálu jsou ideálním zimovištěm ježků.

Apelujeme tedy na veřejnost i příslušné pracovníky měst a obcí: Zaparkujte sekačky a kosy. V proschlých zbytcích trávníků se hmyz, kterým se ježici živí, zdržuje minimálně. Přírodní materiál nechte na hromadách v odlehlých koutech zahrad a parků pro zvířata. Neudělejte z nich bezdomovce!

Přes všechna doporučení se i tak ježci dostávají do záchranných stanic. Část z nich bude ještě letos vypuštěna zpět do přírody, ale okolo 800 ježků ve stanicích přezimuje. Uživit takovou bandu hladových krků je finančně náročné. Proto každoročně stanice žádají o podporu veřejnost. Finančně lze záchranné stanice Národní sítě, které koordinuje Český svaz ochránců přírody, podpořit prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi. Stanice uvítají i pomoc materiální. Ježci jsou krmeni převážně kočičími konzervami a granulemi, jako podestýlka jsou využívány noviny. To vše lze po dohodě stanicím pro ježčí svěřence předat.

ZDEŇKA NEZMEŠKALOVÁ



Český svaz ochránců přírody