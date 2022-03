NÍŽKOVICE . Obec se připojila ke snaze vedoucí k zajištění materiální a finanční pomoci pro Ukrajinu. Lidé mohou nosit ještě do čtvrtka 3. března peníze, masové a rybí konzervy, baterie, čelovky, dětské pleny a Sunar či Nutrilon. Potřeba je také zdravotnický materiál - rukavice, termofolie, analgetika, obvazy na poranění, dezinfekce, prostředky na zastavení krvácení, lékárničky, deky, karimatky, matrace na spaní, jednorázové vlhčené utěrky, dezinfekční gely, sáčky do košů, toaletní papír, prodlužovačky nebo rychlovarné konvice.

Věci přijímají na úřadě do šesti hodin. Kdo hodlá připět finančně, může poslat peníze na sbírkový účet Charity České republiky, a to bez časového omezení. Číslo účtu je 55660022/0800, a variabilní symbol pro Ukrajinu 104.

Studentka Julija: Ukrajina se nedá, není součástí impéria. Selhala diplomacie

SLAVKOV U BRNA. Do čtvrtka 3. března bude otevřený humanitární sklad na ve staré hasičské stanici ve Slavkově u Brna. V ulici Malinovského budou pomoc přijímat od pěti do sedmi hodin večer. Přivítají deky, karimatky, matrace, hygienické potřeby nebo zdravotnický materiál. "Ve čtvrtek a v pátek odjede první várka, následně se domlouváme přímo s Brnem, které dnes uzavřelo partnerství s ukrajinským Lvovem a organizuje zde pravidelné transporty. Budeme také postupně aktualizovat seznam potřebných věcí, nicméně už nyní víme, že oblečení již je dostatek. Prosíme, to nyní nenoste. Pokud budeme potřebovat pro budoucí uprchlíky, požádáme o pomoc pro konkrétní lidi," vzkázali pořadatelé.

Další místa na Vyškovsku:



BUČOVICE. Každý všední den až do odvolání mohou lidé nosit trvanlivé potraviny do Informačního a kulturního střediska v Bučovicích, vchod je od parkoviště v Komenského ulici. Vítané jsou masové a rybí konzervy či konzervované fazole. Otevřeno je od osmi ráno a to vždy v otevírací době střediska. V pondělí do pěti a ve středu dokonce do šesti hodin v podvečer.



VYŠKOV. Uprchlíkům z Ukrajiny nabízí dočasné přístřeší Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. Najdou zde odpočinek, děti relaxaci v dětském koutku, všichni mají přístup na internet, možnost dobít si mobilní telefon nebo tablet. Mohou využít toalety a napít se. Knihovnice pomohou vyhledat potřebné informace, kam se dále uchýlit a jak postupovat. Lze zde domluvit setkání nebo si odložit věci. Vyškovská knihovna se nachází na ulici Nádražní 4.

Na útěku před válkou. Takhle teď vypadají hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou



TOPOLANY. V pátek 4. března mohou lidé nosit potřebné věci pro ukrajinské uprchlíky do knihovny v Topolanech na Vyškovsku. Od devíti do jedenácti bude sbírka přímo v knihovně na adrese Topolany 51, odpoledne od dvou do sedmi pak bude možné přinést věci na adresu Topolany 49. Je to dům hned vedle knihovny. Potřeba jsou trvanlivé potraviny, drogerie, zdravotnický materiál a teplé oblečení. Volat lze v případě potřeby na číslo 739 669 575.



VYŠKOV. Ještě do čtvrtka 3. března se na adrese Boženy Němcové 3 ve Vyškově koná sbírka na pomoc Ukrajině. Lidé mohou nosit věci mezi třetí a pátou odpoledne. Potřeba jsou spacáky, karimatky, deky, teplé bundy a ponožky. Dále také hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, léky a obvazový materiál. Sbírka se koná pod záštitou sboru Církve adventistů sedmého dne.



KŘENOVICE. Pomoci uprchlíkům z Ukrajiny mohou i lidé v Křenovicích na Vyškovsku. Sbírka se koná ještě čtvrtek 3. března od deseti do šesti hodin. Potřeba jsou deky, karimatky, matrace, vlhčené utěrky a pleny pro děti. Pořadatelé přivítají i jednorázové kelímky na pití, hygienické potřeby, prodlužovací kabely, dětská mléka a výživu. Chybí i obvazový materiál, analgetika a lékárničky.

Než přišla válka. Stoj, mašína. Vlakem z Ukrajiny do Bělehradu a zpět do Brna

Pořádáte sbírku na pomoc Ukrajině? Nabízíte ubytování pro uprchlíky či jinou pomoc? Nebo snad pořádáte benefici? My vám pomůžeme vaši akci zviditelnit. Pošlete e-mail s informacemi o ní a kontaktní údaje na e-mailovou adresu proukrajinu@vlmedia.cz.