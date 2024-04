/FOTO/ Minulý pátek pátého dubna se ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka uskutečnil komponovaný večer s tématem Poutě krajinou. Pozvaní hosté byli vybráni z autorů stejnojmenného čísla časopisu Veronica. Jedná se o brněnský časopis s třiceti sedmi letou historií, který je svým způsobem unikátní – snaží se propojovat ochranu přírody s uměním.

Minulý pátek pátého dubna se ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka uskutečnil komponovaný večer s tématem Poutě krajinou. | Foto: KKD

Předsedou redakční rady časopisu je ředitel vyškovské knihovny Pavel Klvač. V sále knihovny se tak sešli mimořádné osobnosti české literatury: esejista a historik umění Josef Kroutvor – laureát Ceny Jaroslava Seiferta, básník a spisovatel Miloš Doležal – držitel ocenění Magnesia Litera a básníci Petr Čermáček a Radek Štěpánek.

Večer moderoval římskokatolický kněz a publicista Jan Hanák z farnosti v Bohdalicích.

Účastníci večera byli pozváni na putování do krajin srdce přítomných autorů: po pěšinách Novohradských hor Josefa Kroutvora, do kaňonu řeky Blanice Radka Štěpánka, do norských fjordů Petra Čermáčka a na Vysočinu Miloše Doležala.

Výstava v Bučovicích okouzlila diváky. K vidění byly krojové doplňky i panenky

Putování se neslo v meditativních tónech, nesených senzitivními dušemi básníků a ve směrovkách vyznačených průvodcem Janem Hanákem. K povznášející atmosféře přispěl hrou na klavír Dalimil Ševčík.

V symbolickém smyslu tak došlo k naplnění myšlenky Josefa Kroutvora: „Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí“.

Interaktivní výstava "Žijeme na Slavkovsku" propojila školy a regionální aktéry