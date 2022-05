Kdo by neznal cestu od Starohraběcí hutě směrem ke Skalnímu mlýnu. Za hutěmi se rozkládá Jakubovo jezero a nad ním skála Krkanka. Kde se vzal název Krkanka?

Pověsti z Moravského krasu časem zaváté: Blansko ovládali lotři. Došli trestu

V nedaleké vísce Vilémovice žili bratr a sestra. Byli to sirotci, kterých se ujal statkář Jícha. Za nocleh a jídlo děti vykonávaly práce, které byly v jejich věku schopné zastat. Chodily na pole sbírat klásky, brambory či kukuřici. Od jara do podzimku vodily kozy na pastvu. Jednou je kozenky zavedly až ke skále, která se tyčila nad hlubokým údolím říčky Punkvy. Byl zde příjemný chládek a šťavnatá trávy pro kozy. Na skále rok co rok přebývali velcí ptáci. Od jara zde hnízdili sokoli, přes zimu havrani a krkavci. Děti sem začaly chodit den co den a hrály si, zatímco se kozenky pásly. Postavily si zde dokonce přístřešek, aby se měly kam ukrýt před horkým letním sluncem i deštěm. Někdy si rozdělaly ohýnek a pekly si v popelu brambory.

Muzeum Blanenska odkrývá tajuplné dějiny Moravského krasu. Ukáže objevy i kosti

Dny a měsíce plynuly a sourozenci rostli. Joska už nebyl tím malým vystrašeným bratříčkem, začal prozkoumávat okolí včetně skal. Staral se o vylíhlá ptáčata, která vypadla z hnízd. Opatrně je vracel do hnízda, nebo je chránil před většími dravci a liškami.



Jednoho podzimního odpoledne si Joska usmyslil, že vyleze na samý vrchol skály. Sestra jej od toho marně zrazovala, Joska nemeškal a lezl výš a výš. Už byl skoro na samém vrcholu mohutné skály, když se mu na kluzkém mechu sesmekla noha, a on s hrozným výkřikem spadl dolů.



Skála byla rozeklaná, zelo v ní plno děr, jeskyň a slují, kam Joska spadl, nebylo zřejmé. Sestra jej volala, ale odpovědi se nedočkala. I jala se spěchat zpátky do vísky pro pomoc. Měla štěstí. Nedaleko lesa na poli pracovali čeledníci a chasa, a ti se rozjeli s povozem na pomoc malému chlapci. Nikdo však nevěděl, kde chlapec je, a zdali ještě žije. Volali ho jménem, ale všude bylo ticho, jen nad hlavami létalo hejno krkavců a kroužilo kolem skály. Avšak jen u jednoho místa. Pár statných mládenců vylezlo na skálu, kde se ponejvíc krkavců zdržovalo, a tam ho také našli. Joska byl celý potlučený, ale žil.

Pověsti z Moravského krasu. Nepoctivost stála sloupského mlynáře život i duši

Snesli jej opatrně dolů na povoz a odvezli do vsi. Zotavil se za pár týdnů, a od té doby už po skalách nelezl. Skála na paměť této události a podle křiku krkavců dostala jméno Krkanka, které nese až dodnes.

Arnošt Bechr