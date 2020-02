Kromě základních informací o bance se seznámili se starými bankovkami, které mají vysokou sběratelskou hodnotu. Velmi užitečné byly pro ně informace o padělaných bankovkách, které si mohli také prohlédnout a sami si ověřit ochranné prvky na vlastních bankovkách.

Poté je čekala ještě jedna exkurze – do Impact Hub. Do dnešního dne se mnozí s tímto slovem nesetkali, možná pouze v hodinách k výchově podnikavosti. Sice o tom slyšeli, ale představa byla různá.

Vy víte, co to je? Pro toho, kdo neví, tak jsou to prostory, které můžeme využít k našemu podnikání, je to „MÍSTO, KDE TO DOKÁŽETE“. Samozřejmostí je běžné kancelářské vybavení, ale je zde i prostor pro oddych jako je např. samoobslužný bar, venkovní terasa, prostor pro protažení. Ale jsou zde i prostory k pronájmu a pořádají se zde různé zajímavé zábavné a vzdělávací akce. Je to zázemí pro jednotlivce, firmy a skupiny. Zde najdeš i pomocnou ruku.

Aktivní lidé mohou využívat prostory více než 100 Impact Hubech po celém světě.

Žáci SOŠ a SOU Vyškov