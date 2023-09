Milovníci výtvarného umění a nedávné historie mají tři příležitosti obohatit své mozkové hemisféry. Pravá se může těšit na obrazy a levá na zajímavá data. Do 11. října vystavují v sále Knihovny Karla Dvořáčka tři vyškovské amatérské malířky. Pod názvem Krajiny a květiny uvidíte půvabné obrázky Hany Šmírové, Olgy Markové a Ljubov Hrdinkové.

Pozvánka do Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Návštěvníky čeká obohacení | Foto: Archiv knihovny

Lékařka Hana Šmírová je samouk, ale ráda studuje klasickou malbu z literatury. Ve volném čase maluje hlavně akrylovými barvami na plátna. Nejvíce je věrná tématu krajina, postupem času přibyly kytice, zátiší a portrét.

Olga Marková vystudovala psychologii. Tvoří užité umění, věnuje se floristice a "rekreačně" i kresbě a malbě.Inspiruje ji mi mimo jiné kultura Dálného východu, s jejími metodami, estetickými kánony a také vyhlášenými zahradami. Čerpá z přímých prožitků ze svých návštěv Nepálu, Číny a Tchajwanu.

Ljubov Hrdinková celý život pracovala ve školství a jako tlumočnice a překladatelka. Vždy se zajímala o umění amalování. Tvoří pro radost sobě, přátelům, rodině. Maluje tak, jak cítí barvy a tahy štětcem, jak vidí okolní, ale ivnitřní světy. Zachycuje příběhy, hledání cest ze stínu do světla.

Až do 31. října budou prostory knihovny zdobit obrazy a tisky profesionální malířky Ley Kolkopové, která tvoří v Brně a Lažánkách. Maluje pestré obrazy akrylovými barvami, kterými vyjadřuje niterní barevný svět plný emocí. K barevnému, expresivnímu vyjádření ji vedl vyškovský pedagog dr. Jiří Homola. Do jeho ateliéru docházela i několikrát týdně, po večerech pilovala kresby, hlavně tužkou a uhlem. Následovalo studium reprodukční grafiky v Brně.

Ve 2. podlaží knihovny si až do 25. října můžete prohlédnout retrospektivní výstavu 20 let na nové adrese. Na několika panelech najdete fotografie z minulých sídel knihovny a výběr z akcí, které jsme za posledních let v nádherné budově v Nádražní ulici 124/4 uspořádali. Zavzpomínejte s námi!

V pátek 6. října 2023 v 16.30 se v sále KKD uskuteční setkání čtenářů s knihovníky a zástupci Města Vyškova u příležitosti malé oslavy 20 let působení knihovny v nové budově. Budeme diskutovat o minulosti, současnosti a budoucnosti knihovny a oceníme vybrané kategorie čtenářů. Můžete se těšit také na kulturní program. Srdečně zveme.