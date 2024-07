/FOTO/ Na závěr školního roku jsme jako učitelé odborného výcviku na Integrované střední škole Slavkov u Brna měli možnost vyrazit na pracovní stáž do dvou restaurací. A nebyly to jen tak nějaké restaurace. Jednalo se o michelinskou restauraci Radka Kašpárka a jeho druhou restauraci 420. Restaurace Field odráží Radkovu tvrdohlavost a návrat ke kořenům vaření.

Jeho sezónní menu rozhodně nezakrývá svůj původ na „poli“. Vrací kuchyni tam, kam patří a servíruje nekompromisně velmi silné chutě a jeho styl je často neočekávaný.

Stejný přístup prezentuje také v restauraci 420. Kuchyni inspirovanou českou kuchyní a vzpomínkami, které vás vrátí do dětství. Vytváří zde pokrmy nabyté chutí, překvapivým spojením surovin. Každý chod zde odráží originalitu, precizní techniku a smysl pro detail.

Měli jsme možnost vidět a i ochutnat pokrmy a dezerty Radka Kašpárka. Ze stáže se vracíme plní nových poznatků, které přetvoříme v nové nápady. A nejen to, poznali jsme hromadu úžasných lidí a to, že gastronomie je úžasný obor a má stále co nabídnout mladým budoucím kuchařům a cukrářům.