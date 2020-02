V úterý se ve vyškovských kasárnách uskutečnil slavnostní ceremoniál, předání a převzetí funkce ředitele Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (JCBRN Defence COE). Novým ředitelem JCBRN Defence COE se k prvnímu únoru stává dosavadní ředitel odboru výuky a výcviku Centra, plukovník generálního štábu David Martínek.

Novým ředitelem JCBRN Defence COE je David Martínek. | Foto: Deník Čtenář reportér/ Hana Jurčová

Ten v rámci slavnostního nástupu převzal prapor Centra of Excellence (COE) z rukou odcházejícího ředitele JCBRN Defence COE, plukovníka gšt. Vratislava Osvalda a to za účasti prvního zástupce náčelníka Generálního štábu (1. ZNGŠ), generálporučíka Jaromíra Zůny. Generál Zůna při svém úvodním projevu zdůraznil význam centra slovy: „Je pro mě velkou ctí zahájit tento ceremoniál v jednom z nejúspěšnějších center excelence v Severoatlantické aliance, které pracuje téměř patnáct let s postupně rostoucím počtem sponzorujících národů a jedním přispívajícím partnerem (Rakousko). Pevně věřím, že toto číslo nebude definitivní.“