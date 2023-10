Ruku v ruce se startujícím podzimem odstartovala TJ Sokol Vítovice předposlední zářijovou sobotu i jubilejní 40. ročník cyklistického závodu do vrchu – Vítovický žleb. Trasa vedla od Sokolské hospody na návsi 4,3 kilometrovým stoupáním na rozcestí Kalečník, přičemž závodníci zdolávali převýšení 194 metrů.

Převýšení 194 metrů. Legendární závod na Vyškovsku oslavil 40. výročí | Foto: Hana Richterová

A jak to vlastně všechno začalo? Závod byl založen pěti kamarády - Milanem Audym, Jiřím Šmerdou, Milanem Zykou, Miroslavem Malíkem a Vladimírem Kupčíkem v roce 1983.

Jak už to tak někdy bývá, 5 cyklistů sešlo se u piva,

kámoši na horském vzduchu, dopřávali sobě sluchu.

Krásné léto bylo nám dopřáno, jakpak je po sezóně natrénováno?

Že jezdili často do kopečka žlebem, nápad u piva byl vmžiku spředen.

Když teď podzim začal, vyzkoušíme, kámo, jak po létě máme namakáno!

Víkendová pohoda, Vítovická hospoda, 5 borců na kolech zde startuje,

do kopečka na čas jede a před cílem spurtuje lesní cestou podle zvyku až k rozcestí Kalečníku.

V táhlém stoupání se člověk zapotí, až ku rozcestí furt se lopotí.

Už popadám dech a necítím nohy, až na Kalečníku si pohovím.

Na železném arabu, snad se rychle vyhrabu tichým stinným žlebem,

hrdlo pak svlažím tekutým chlebem, až zas sjedu do Vítovic dolů, se soupeři pak napijem se spolu.

V roce 2011 se bohužel stal bicykl osudným pro jednoho ze zakladatelů, Milana Audyho, který podlehl následkům havárie na kole v rušném brněnském provozu. Proto se tento závod jezdí už jako memoriál Milana Audyho.

Letos přišlo své síly poměřit 62 zaregistrovaných závodníků a další malí závodníci ještě startovali s odrážedly či malými koly. Celkovým vítězem letošního jubilejního ročníku se stal vítovický rodák v kategorii mužů do 45 let Lukáš Mráz s časem 11.28 minut. V kategorii nad 45 let zvítězil Ladislav Čech s časem 11.55 minut a kategorii žen ovládla s časem 15.47 Tereza Klímová. V dětských kategoriích na poloviční trase bodovali Bibiana Sokolová, Barbora Blatná, Dominik Záhora a Marek Richter. Závodní den završila diskotéka pro děti a nakonec oldies párty pro dospělé.

Děkujeme zakladatelům a organizátorům z řad rodin Šmerdových a Růžičkových za vzornou přípravu tradiční podzimní akce. A zveme vás do Vítovického žlebu k příštímu závodu nebo jen tak v klidu pěšky nebo na kole. Čas si měřit nemusíte, přijďte se osvěžit přírodou…