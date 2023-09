Ve středu 13. září 2023 se v sále Knihovny Karla Dvořáčka sešli fanoušci, pamětníci i představitelé současného vyškovského ragby. Jan Mazal, emeritní trenér a metodik, držitel mnoha mistrovských titulů v ragby, nás zevrubně seznámil s bohatou a úspěšnou historií tohoto sportu v našem městě. Současný prezident JIMI Rugby Clubu Vyškov Jiří Klement pak nastínil jeho současnost a zejména budoucnost.

Příjemné setkání v knihovně. Jan Mazal vzpomínal na úspěchy v ragby na Vyškovsku | Video: Zdeňka Adlerová

Ragby se v Česku hraje od roku 1926 a za rozvoj na našem území vděčí absolventu vyškovského gymnázia, spisovateli, ilustrátorovi a muži mnoha dalších profesí, Ondřeji Sekorovi. Autor známého Ferdy Mravence přeložil pravidla a v prvním zápase plnil funkci rozhodčího i trenéra obou mužstev.

Historie vyškovského ragby se datuje do 50. let. První velký úspěch se dostavil v roce 1958, kdy se vyškovský oddíl stal vítězem přeboru dorostu Československé republiky. V roce 1960 postoupili do 1. ligy, v roce 1968 získali titul mistrů republiky v dorostu a v roce 1974 první titul mistrů republiky.

Sladká stáž v Itálii. Učitelka ze Slavkova u Brna rozkryla tajemství zmrzliny

Pan Mazal nás mimo jiné seznámil se zakladateli vyškovského ragby. Bohumil „Milin“ Janča začal hrát ragby se svými spolužáky jako student vyškovského gymnázia v roce 1952. Po krátké hráčské kariéře se začal věnovat výchově mládeže. Jako první v tehdejším Československu v roce 1960 zavedl a organizačně zajišťoval žákovské ragbyové soutěže okresního charakteru. Se svými svěřenci získal mnoho titulů mistrů republiky od žáků až po seniory.

Miroslav Cupák 37 let trénoval A mužstvo mužů. Společně s Bohuslavem Slámou trénovali vyškovský tým mužů v době jeho největších úspěchů, kdy Vyškov opakovaně od roku 1974 do roku 1981 získal nepřerušeně mistrovský titul. Tuto rekordní šňůru dosud žádný jiný klubový tým nepřekonal.

Připravit se a start. Léto ve Slavkově patřilo závodům Slavkovský Šlapík

Vzpomínající Jan Mazal začal ragby hrát v šesté třídě základní školy a tato vášeň pro sport ho provází dodnes. Stal se nejen oblíbeným středoškolským profesorem, ale i uznávaným metodikem ragby. Jeho absolventské práce jsou dodnes cenným materiálem pro trénování mládeže. Nyní se rozhodl předat své bohaté zkušenosti a lásku k ragby dalším generacím. Jeho přednáška byla nejen oslavou minulosti, ale také prostředkem, jak vést sport do budoucnosti a inspirovat další generace k úspěchům a vytrvalosti ve světě ragby.