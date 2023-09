Nejen vojáci tří císařů se pravidelně schází na slavkovském poli, ale i slavkovští bikeři a bikerky, kteří navazují na tradici MTB cyklistiky ve Slavkově a přilehlých vesnicích. Naposledy se zde sešli v pátek 8. září, kdy se konal také poslední závod letošního roku.

Připravit se a start. Léto ve Slavkově patřilo závodům Slavkovský Šlapík | Foto: Radoslav Lánský

Musíme připomenout i ten fakt, že se před cca 20 lety podařilo uspořádat ve Slavkově i dva závody Českého poháru horských kol. A pomalu se snažíme na tento úspěch navazovat. Za podpory Radovana Kyjovského (CykloKyjovský) vznikl letos nový bikový klub CykloKyjovský MTB Team (facebook: CykloKyjovský MTB Team), který letos ve Slavkově uspořádal tři závody pro děti a mládež za podpory partnerů.

První závod se uskutečnil 16. června na zámku a v zámeckém parku. Závod byl zařazen do seriálu závodů v okolních obcích s názvem Tour de Ligary (obce Hodějice, Němčany, Křižanovice, Nížkovice, Heršpice). Závodu se zúčastnilo 73 dětí.

Druhým závodem byla lokalita slavkovskému bikingu zaslíbená, a to alej ke koupališti. Závod jsme nazvali Pod Slavkovskou oborou. Byl to nultý ročník, ale i přes to dorazilo ke 40 závodníků, kteří si chtěli zpříjemnit krásné poslední srpnové nedělní dopoledne.

Poslední třetí závod Slavkovský Šlapík se uskutečnil v pátek 8. září v areálu slavkovské střelnice. Velké dík patří za pronajmutí prostor a panu S. Matuštíkovi za pomoc s přípravou tratě. Na start se postavilo přes 60 dětí, kteří po závodě odcházely obdarované drobností a s úsměvem, že zvládly náročnou trať a dojely do cíle ať už dříve, nebo později.

V okolí Slavkova bylo v letošní roce zorganizováno celkem 12 MTB závodů pro děti a mládež. Na žádném závodě se nevybíralo startovné a úroveň závodů dle nás je po organizační stránce na dobré úrovni. Zvláštní poděkování na závěr určitě patří panu starostovi D. Horákovi z Nížkovic, který ať ne cyklista se stal opravdu patronem všech závodů na Slavkovsku.

Tak na shledanou na startu v příštím roce

CykloKyjovský MTB Team