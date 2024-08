Stěžejním bodem jednání bylo zavedení projektu s názvem "Digitální truhlář". Tento projekt má za cíl poskytnout našim žákům příležitost pracovat na moderních strojích, které škola z důvodu vysokých pořizovacích nákladů nemá k dispozici. Moderní technologie, se kterými by žáci měli možnost pracovat, zahrnují především pokročilé CNC stroje, které jsou v současné době standardem v profesionální zakázkové výrobě nábytku a dalších dřevěných výrobků.

Součástí projektu by bylo, aby se praxe účastnil nejen učitel odborného výcviku, ale i celá skupina žáků. Tím by se zajistilo, že naši studenti získají praktické dovednosti přímo od profesionálů v oboru a měli by možnost sledovat a stínovat pracovníky firmy při jejich každodenní práci. Tento způsob učení je nesmírně cenný pro jejich budoucí kariéru, neboť jim umožní nahlédnout do reálného pracovního prostředí a osvojit si dovednosti, které jsou v moderním truhlářství nezbytné.

Dalším významným bodem stáže bylo stínování pracovníků ve firmě Dřevodílo Rousínov. -od prvotního návrhu, přes výběr materiálů, až po finální výrobu a montáž. Toto komplexní nahlédnutí do výrobního procesu je neocenitelné, neboť poskytne ucelený pohled na to, jak se jednotlivé kroky v praxi propojují a jaký význam má preciznost a pečlivost v každé fázi výroby.

Věřím, že tato spolupráce s firmou Dřevodílo Rousínov bude pro naše studenty obrovským přínosem. Projekt "Digitální truhlář" jim umožní pracovat s nejmodernější technikou, zlepšit své praktické dovednosti a lépe se připravit na budoucí profesní život. Těším se na další kroky a konkrétní výsledky této spolupráce, která jistě povede k výraznému zkvalitnění odborného výcviku našich žáků.