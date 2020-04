Po zavření škol jsme se i my museli velmi rychle přizpůsobit nové situaci – první týden dostaly děti úkoly prostřednictvím zadání a odkazů na různé webové stránky, ale to se nám zdálo v této nelehké situaci jak pro nás tak i pro rodiče nedostatečné, využily jsme tedy výhody malé školy a navrhly jim možnost výuky přes Skype, Hangouts(Meet) či Messenger.

Děti navštěvující školu v Moravských Prusích umí vyrobit klíče, které k nám pustí jaro. Foto: archiv školy | Foto: Deník / VLP Externista

Nejprve svůj zájem projevila jen polovina rodičů žáků třetího a čtvrtého ročníku, od dalšího týdne už se zapojily takřka všechny děti v těchto ročnících. Vyučujeme denně jednu až dvě hodiny vždy jednu skupinu. V prvním a druhém ročníku si paní učitelka vede spíše individuální on-line setkávání. Pro učitele je výuka náročnější jak po stránce časové, tak i co se týká promyšlenosti práce. Jde o to, aby děti udržely pozornost, aby byly ukázněné, jelikož každý šramot, každé vykřiknutí je daleko rušivějším elementem než při běžné výuce ve třídě. Někdy je to i o trpělivosti, když čekáme, než se všichni připojí, i když takové problémy byly spíše ze začátku. Zatím se nám tato výuka daří, spokojeni jsme nejen my kantoři, protože máme přehled o dětech i probraném učivu, pozitivní zpětnou vazbu máme jak od rodičů, tak i samotných dětí. Na setkání se spolužáky se moc těší a jsou rády, že se neučí samy. Samozřejmě i nadále posíláme zásobu odkazů na procvičování probraného učiva, ale skutečná on-line výuka, kdy se učitel s žákem přes obrazovku vidí, se nám momentálně jeví jako nejvíce vhodná.