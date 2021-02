Cílem je, abyste nejen viděli, kdo za Charitou Vyškov stojí, ale abyste se také trochu seznámili s naší prací, kterou se pro vás snažíme dělat naplno a srdcem. Prvním, komu jsme položili sedm otázek, je Jitka Švejnohová.

Jitka se narodila v Brně, provdala se do Vyškova a má 4 děti. Je vystudovaná zdravotní sestra a pracuje na Charitě Vyškov jako pastorační asistentka, sestřička domácí hospicové péče, koordinátorka dobrovolníků, krizové a materiální pomoci či Tříkrálové sbírky a také jako Poradce pro pozůstalé. V naší charitě Jitka pracuje od října 2017.

Představ se nám ve třech větách. Jak by ses popsala?

Jsem především maminka a manželka. Od malinka jsem pomáhala druhým a mám to štěstí, že je práce zároveň mým koníčkem. Mým velkým vzorem je Matka Tereza a v odborné praxi Jana Sieberová – spoluzakladatelka hospicového hnutí s Marii Svatošovou.

Jak dlouho působíš v Charitě, v čem spočívá tvoje práce a jak ses k ní dostala?

V Charitě pracuji teprve dva a půl roku. Do charity mě „dotáhl“ bývalý ředitel pan Roman Celý. Nabídl mi práci pastoračního asistenta.Moje práce je hodně různorodá. Bývám přítomna při výběrovém řízení na nové pracovníky. S těmi mám po jejich tříměsíční zkušební době tzv. motivační rozhovor, při kterém se s novým zaměstnancem bavíme o jeho zkušenostech, těžkostech…a projdeme si společně etický kodex Charity. Je pravda, že teď během nouzového stavu na to nebylo tolik času a mám v tom resty, protože musíme pravidelně testovat všechny pracovníky přímé péče.

Dále mám na starosti sbírky: Tříkrálovou sbírku, Postní almužnu, potravinovou sbírku. S tím je potom spojena i distribuce potravin potřebným. Jsem koordinátorka dobrovolníků, zahraničních i těch, kteří nám pomáhají při sbírkách nebo chodí za klienty do našich služeb. Jsem zároveň zdravotní sestra. V tom vidím úžasnou kombinaci. Dostanu se k nemocným a mohu jim posloužit jak v jejich bolesti fyzické, tak i duchovní. Jsem poradkyně pro pozůstalé, a tak jsem oporou i těm, kteří přijdou o někoho blízkého.

Co tě na práci mile překvapilo? A co naopak nemile?

Nejvíc mě překvapil milý přístup všech kolegů. Brzy jsem se začala cítit jako doma. Z počátku na mě hodně doléhalo množství povinností, potřeby lidí, které jsem všechny chtěla zachránit. Musela jsem se naučit rozlišovat co je důležité, co počká a co naopak je opravdu akutní.

Co tě na této práci baví? Co tě naplňuje?

Baví mě práce s lidmi. Jsem ráda, když jim mohu pomoci. Mým cílem je, aby každý člověk, se kterým se setkám, a nezáleží, jestli je to zaměstnanec nebo klient, byl šťasten a to nejen tady na zemi.

V čem vidíš nějvětší přínos tvé práce, nebo práce celé Charity?

Myslím, že se podařilo Charitu Vyškov propojit s dalšími organizacemi města Vyškova. Je to i díky potravinové a materiální pomoci. Probíhá zde také spolupráce s dobrovolníky z jiných organizací.

Také díky systematičtější práci multidisciplinárního týmu se podařila zkvalitnit domácí hospicová péče. Při pravidelných schůzkách konzultujeme každého klienta a hledáme cestu, jak mu nejlépe pomoci v jeho posledních dnech života.

Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?

Je to velmi individuální, ale pokusím se vám popsat např. pondělí v nouzovém stavu. Přicházím na pů sedmou a převlékám se do ochranného obleku a spolu s vrchní sestřičkou začínáme testovat celou charitu. Potom na chvíli usedám k počítači a vyřizuji poštu a zvu všechny pracovníky na naši společnou modlitbu ve dvanáct hodin. Při příchodu naši paní ředitelky si sedneme a nastíním ji, co mám v plánu, kde se budu nacházet, a kde mě může najít. Navštívím kolegyně na Odlehčovací službě a zároveň klienty. Pokud se jedná o první pondělí v měsíci, tak si nachystám potraviny pro osoby bez přístřeší, kteří si po obědě mohou přijít pro potravinovou pomoc. Před dvanáctou hodinou se chystám na modlitbu. Vždy se snažím na tuto modlitbu připravit, nejen, že do ni vkládám celocharitní úmysl, ale chystám si i nějaký příběh, poučení, promluvu atd. Snažím se, aby si z této modlitby zaměstnanci i něco odnesli. Po obědě vyjíždím do terénu, buď k hospicovým klientům, nebo ke klientům z jiných služeb. Také mě dost času zabere administrativa nejen kolem sbírek, ale i kolem distribuce potravin, protože se vše kontroluje a vykazuje. Věnuji se i emailové korespondenci, protože často mě pozůstalí kontaktují právě touto formou. Když to vše dobře jde, tak v půl čtvrté odcházím domů. Ale i tam mám spoustu telefonátů a vyřizování, hlavně když mám na starosti hospicového klienta. Často si musíme mezi sestřičkami vyměnit postřehy, jak proběhla odpolední či večerní návštěva.

Poděl se s námi o nějakou pěknou příhodu z praxe…

Mám teď na mysli hodně klientů, o které jsme se starali až do jejich smrti, ale přece jenom tento rozhovor píšu v době, kdy ukončujeme Tříkrálovou sbírku. Dovolte mi pár hezkých zastavení. Bylo moc milé, když mě lidé zastavovali a ptali se na sbírku, kde a jak mohou přispět. Jedna seniorka mi říkala: „To je dobře, že je letos sbírka až do 24.1., to ještě něco ušetřím a přispěji znovu." Hodně starostů a koordinátorů z obcí hledalo možnosti, jak vybrat co nejvíce peněz a pomoci dobré věci. Dokonce se omlouvali, že výtěžek nebyl tak velký jako v minulých letech atd. To mě potěšilo, protože jsem viděla, že si lidé stále váží naši práce. Po každé sbírce nezapomenu poděkovat všem zaměstnancům, protože je to i jejich zásluha.

Co vystihujet tebe a tvou práci?

terén x kancelář ............................ terén

papír x notebook ......................... notebook

červená x bílá ............................. červená

auto x koloběžka ......................... koloběžka

ranní ptáče x sova ....................... ranní ptáče

kniha x film .................................. kniha

sport x relax ................................. relax

zahraničí x Česká republika ......... Česká republika

město x příroda ............................ příroda

slané x sladké .............................. sladké

vařečka x motyčka ....................... vařečka i motyčka

práce x zábava ............................ práce = zábava

Charita Vyškov