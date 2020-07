Je to nová zábava, která je čím dám oblíbenější. A zapojit se může opravdu každý. Stačí se připojit ke skupině Kamínky na Facebooku a nějaký putovní kamínek namalovat. Každý kamínek musí být zespodu podepsaný - názvem skupiny Kamínky, logem Facebooku a Pak ho položit na viditelné místo, aby ho někdo jiný mohl najít.

Co dělat, když takový kamínek najdete? Přidejte se do skupiny a na zeď dejte fotku kamínku z obou stran. Do textu napište PSČ a místo, kde jste ho našli. Tak může autor i další členové skupiny sledovat, co se s kamínkem děje. Kamínek si nálezce může nechat pro radost a nebo ho dát na jiné místo o kousek dál a nebo ho třeba převést i do jiného města. Kamínek položte na viditelné místo, které by mělo být bezpečné, klidné a takové, aby nálezce při sběru neničil životní prostředí.

IVETA BUKOVSKÁ