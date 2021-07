Zákaz zpívaní ve školách – prakticky více jako roční – se také hodně projevil , pořadatelé těchto soutěží velice zvažovali termíny doslova na poslední chvíli. Porota složená ze současných nebo dřívějších zpívajících muzikantů ale pochválila vystoupení dětí, byla tu pohodová atmosféra a přítomní se dobře bavili.

Velmi příjemné bylo, že soutěž přijel podpořit i primátor města Prostějova pan Mgr.František Jura , který soutěžící pozdravil, shlédl několik vystoupení a dle jeho slov odjel spokojen. Aby se soutěž ještě více zpopularizovala – vystoupili 2 členové poroty a všem profesionálně zazpívali pěvecky velmi náročné písničky, což mělo velký ohlas a pro soutěžící další pozitivní motivaci – jak se má zpívat.

Vítězové jednotlivých kategorií Hanáckého skřivana pro rok 2021:

I. kategorie Skřivan 4 -7 roků – nejlepší byl Mareček Kovář z Hrušky, druhá byla Táňa Oplocká z Němčic nad Hanou a třetí místo obsadila Veronika Ošlejšková z Dětkovic .

II. kat. Skřivan 8-10 roků – 1.místo – excelentně -Lucie Sedláčková z Ivanovic na Hané, 2.místo Julie Vlková z Určic a 3.místo Kateřina Dostálová z Určic.

III.kat. Skřivan 11-12 roků – výborná úroveň této kategorie – vítězka Anna Dostálová z Určic, 2. místo obsadila Veronika Pospíšilová z Myslejovic a 3.místo Ema Prokopová z Určic. Tato kategorie měla velký úspěch a vyrovnané výkony soutěžících.

IV. kategorie 13-15 roků – na prvním místě Miroslav Oplocký z Němčic n.Hanou, 2.místo Dominik Majer z Hrušky a 3.místo Tereza Kovářová z Hrušky. V této kategorii byly opět velmi slušné pěvecké výkony.

Kat. DUA,TRIA – na 1.místě DUO Miroslav Oplocký z Němčic n. H. + Tereza Kovářová z Hrušky, na 2. místě TRIO Anna Dostálová + Kateřina Dostálová + Julie Vlková z Určic a na třetím místě se umístilo DUO Ema Prokopová s Natálií Kratochvílovou.

Celkové zhodnocení - nezaviněná malá účast dětí z jiných krajů, která vždy zvýšila uměleckou úroveň SKŘIVANA, protože konkurence vždy vede k větší kvalitě, děti si zvykají na vystoupení na veřejnosti a na soutěžení a porota spravedlivě, žádnému soutěžícímu nic neodpustí.

Speciální poděkování na vynikajcí práci s dětmi v tomto oboru plně náleží paní učitelce Lence Literové, která nyní pracuje a dělá radost dětem v ZŠ Určice a věříme, že tuto školu velice dobře reprezentuje.

Do dalšího ročníku si přejeme – aby se mohlo opět ve školách normálně zpívat / i vyučovat /, aby opět za námi přijely děti z jiných krajů Moravy a aby byli všichni lidé zdraví a v pohodě.

Ale skřivanem společné spívání neskončilo. Utkaly se i rodinné týmy. Do soutěže se nám přihlásilo celkem osm „Zpívajících rodin“ a bohužel se polovina na poslední chvíli omluvila, zajímavé je, že hlavně z pracovních důvodů.

Každá z rodin využila možností – zaspívat několik písní a udělat i druhým přítomným pěkný odpolední program.

Na 1. místě – rodina Terezka Kovářová + Mareček Kovář s maminkou z Hrušky

Na 2. místě se umístila rodina Sedláčkových z Ivanovic na Hané, která ve dvojici maminka Lenka a hlavně malá Lucinka předvedla výborný zpěv.

Na 3. místě rodina Oplockých z Němčic n.H. ve složení – Miroslav, Miroslav, Táňa , Táňa.

Všichni soutěžící jednak výborně pobavili sebe a všechny přítomné a podali výborné hudební a hlavně pěvecké výkony, které byly také ohodnoceny nejen tradičními čokoládami, ale i krásnými cenami potřeb pro zpěváky a hudebníky. Opět byl z toho krásný kulturní zážitek, pohoda a radost. Všechny rodiny samozřejmě obdrží i celý záznam soutěže na CD.

Regionální soutěž ve zpěvu - Zpívající rodina 2021 se opět vydařila i přes omluvy některých rodin – čemuž se nedá bohužel vyhnout, absence rodin z celého Olomouckého kraje je v tomto čase realita, bohužel není „normální stav“ a někteří se bojí nebo neměli s dětmi klid na zpívání.

Věříme, že na příští ročník se do soutěže přihlásí další „hudební“ rodiny, které si svůj um momentálně ukrývají v domácích prostorách a třeba potřebují jen impulz od někoho – aby šly udělat sobě i jiným radost do regionální soutěže ve zpěvu - Zpívající rodina.

O den později v neděli 20. června se uskutečnila soutěž ve zpěvu Hanácký skřivan pro soutěžící ve věku patnáct až dvacet let a připravenost pořadatelů na místě nebyla bohužel vyslyšena, proto jsme se rozhodli, že tuto soutěž nakonec uděláme on-line a vyšlo to.

Na 1. místě byl vyhodnocen Tomáš Litera z Vrchoslavic z písněmi Let me down alow a This Down .

Na 2. místě byl Dominik Majer z Hrušky , na 3.místě Pavel Smutný z Olomouce.

Letos je opravdu mimořádně nepříznivý rok pro hudební soutěže a musíme věřit, že se vše dostane zpět na normální stav a budeme pokračovat v soutěžích včetně radosti všech přítomných a soutěžících.

Bohumil Moudrý, ředitel soutěží