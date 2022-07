Ranní vycházka letní přírodou: kvetoucí krajka královny Anny i ptačí slečinky

Čtenář reportér Čtenář

Vyrazit v létě brzy ráno do lesa a vůbec do přírody má svoje kouzlo. Josef Kovář se takto minulou sobotu vydal do Podivic a v neděli do Rychtářova. Děkujeme za krásné fotografie.

Letní ráno u Podivic a pod Rychtářovem. | Foto: Josef Kovář