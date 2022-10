Na fotografiích uvidíte například pohledy na vyškovské náměstí v různých obdobích nebo to, jak vypadala budova vlakového nádraží v roce 1910. Můžete si prohlédnout domy na Olomoucké ulici, po kterých už nezbyla ani stopa, či to, jak málo se během sta let proměnil objekt sokolovny. Podobně jako před lety vypadá dodnes také budova soudu nebo pošty.