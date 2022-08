Na fotografiích například uvidíte, jaká byla podoba trhů na náměstí v roce 1899 nebo jak to na náměstí vypadalo v listopadových dnech roku 1989.

Zatímco v roce 2009 bylo okno infocentra vývěskou plakátů a pozvánek na různé kulturní akce, v roce 1943 „výzdobě“ za sklem dominovalo jediné – říšská orlice nesoucí hákový kříž a obrázek Adolfa Hitlera.

Spoustu původních domů například na ulicích Olomoucká, Dobrovského, Tyršova nebo Cukrovarská už je možné spatřit pouze na fotografiích. Zajímavé je také porovnání, co viděl fotograf z věže radnice v roce 1909 a co přesně o sto let později.

