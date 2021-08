Houbařská sezona na Vyškovsku je tady a o své postřehy z hledání hub i jejich zužitkování v kuchyni se podělil pan Josef Kovář. Děkujeme za povedené fotky i pěkné vyprávění s vůní smaženice.

Houbova sezona na Vyškovsku je v plném proudu. Na snímku je hřib dubový. | Foto: Josef Kovář

Narodil jsem se v srdci Drahanské vrchoviny v obci Buková. Letní prázdniny jsem většinou strávil v lesích, lukách a polích vrchoviny. Houby mě naučili sbírat starší kluci. Sbírala se klasika a to praváci-hřiby smrkové, jance - křemenáči březoví, kořátka-lišky obecné, babke-hřiby žlutomasé. Kdybych přinesl něco jiného, tak by mě to máma vyhodila do odpadu. Hřiby smrkové jsme sušili, ale také jsme je obalovali na řízke, vařili jsme z nich polévku a ze všech hub jsme dělali smaženici. Smaženice se zahušťovala, spíše nastavovala krupicí, aby se najedla celá rodina.