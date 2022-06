Rostou! Ve Vyškově vykoukly ze země hřiby i žampiony

Josef Kovář se v pátek 10. června vydal do dubin v okolí Vyškova. Nejprve to nevypadalo, že najde nějaké houby, ale nakonec jich objevil hned několik. Děkujeme za to, že se o svoje úlovky podělil ve fotografiích.

Ve Vyškově už rostou hřiby, žampiony a další houby, červenají se třešně a lesní jahody. | Foto: Josef Kovář