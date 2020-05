Milí rodiče, milí žáci,

před necelými dvěma měsíci se nám ze dne na den otočil život vzhůru nohama. Ocitli jsme se v nelehké situaci, kterou nikdo z nás nečekal a nikdy nezažil. Snažili jsme se všichni co nejrychleji zareagovat a co nejlépe se vyrovnat s pojmem „distanční výuka“. Pro děti, rodiče ani pedagogy není tato forma výuky vůbec jednoduchá, ale zvládáme to!

V uplynulých dnech nám uteklo mnoho společných aktivit – vědomostní soutěže, zápis prvňáčků, zájezd do Anglie, různé exkurze, akademie, ale také závody, jak už mimoškolní, tak mezi třídami, na které jsme se hodně těšili. Děkujeme žákům a hlavně rodičům za jejich pochopení, spolupráci a za to, jak se s touto novou situací poprali. Že se přidali i k našim výzvám a neztratili smysl pro humor.

A že se s námi podělili o jejich každodenní radosti, ale i strasti formou fotografií či příspěvků. Děkujeme a nezapomeňte: Jsme v tom všichni spolu.

MARTINA STRAŇÁKOVÁ

JIŘÍ HÝZL