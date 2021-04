Centrem Horní Svanetie je nevelké město Mestia, které se stalo administrativním střediskem. Vždy bylo centrem gruzínské kultury a dodnes se zachovala celá řada středověkých staveb. Díky turistickému ruchu, který je na vzestupu, přestali odcházet místní z oblasti a získali zde novou obživu. Ovšem turistický ruch s sebou přináší i negativní jevy, jakými jsou výstavby velkých hotelů a v neposlední řadě přizpůsobení se současné době na úkor minulosti. Není však divu, každý chce lépe žít.

Vzpomínka na cestu do gruzínské Svanetie. | Foto: Jiří Eisenbruk

Úzká horská silnice se zakusuje do prudkých úbočí hor, aby následně prudce klesala až k divoké řece. Následně stoupá nad kaňonem mnoha serpentinami, z nichž se otevírají dechberoucí pohledy na údolí sevřené skalami. To se opakuje skoro dvě hodiny, než se údolí rozšíří do šířky, kde se nacházejí vesnice a městečka. Vítejte ve Svanetii v severozápadní části Gruzie.