Piráti z Karibiku, Karkulka i medvěd. Nížkovičtí si užili ostatkový průvod

Poprvé se zúčastnili naši nejmladší hasiči, tak zvaní „Plamínci“ a ti byli za policajta a zvířátka. K vidění byl i kovboj se starou trubkou a mnoho dalších maškar. Po hodině putování nás sluníčko opustilo a začal padat sníh s deštěm. Náladu nám to nezkazilo, a to díky občanům, kteří nám připravili bohaté občerstvení. Ať to byly koláčky, koblížky, chlebíčky, různé perníčky, samozřejmě výborná slivovička a různé jiné pochoutky.

Ostatky v Nevojicích rozesmál Menšík s Pajdou. Přidali se i Fantomas a Vigo

Po další hodině se počasí umoudřilo a začalo svítit sluníčko. Šestihodinový průvod obcí jsme ukončili v obecním klubu, kde jsme se občerstvili a pochutnali na výborném guláši.

Všem maskám a přispívajícím občanům děkuji.

Jan Kolofík

starosta SDH Nové Hvězdlice.