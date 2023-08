Bookstart slaví v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově půlkulatiny. Jedná se o mezinárodní projekt, který vznikl ve Velké Británii a následně se rozšířil do mnoha zemí a kontinentů. V roce 2018 se k programu "S knížkou do života" připojila právě i vyškovská knihovna.

S knížkou do života. Ve vyškovské knihovně se děti ponořily do pohádek | Video: Zdeňka Adlerová

Cílem projektu je přesvědčit rodiče, že jednou z důležitých věcí pro rozvoj dítěte je věnovat jim svůj čas a trávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním), a to od nejútlejšího věku.

Projekt je důležitý, protože

•mluvené slovo nelze ničím nahradit;

•čtení vede k rozšiřování slovní zásoby, zlepšuje vyjadřovací schopnosti, učí soustředění a rozvíjí fantazii;

•dobře zvládnutá čtenářská a matematická gramotnost silně souvisí nejen s úspěchem ve škole, ale i s úspěšností na pracovním trhu a v každodenním životě;

•čtenářská gramotnost je celoživotním procesem, který začíná od narození, resp. již před narozením reakcemi na zvukové podněty;

•společné čtení upevňuje vztahy v rodině a rozvíjí emoční inteligenci;

•čtení pomáhá pochopit a řešit různé životní situace a má terapeutický účinek;

•příběhy a pohádky jsou nejpřirozenější a nejzajímavější cestou za poznáním světa;

•čtení je radost.

Za pět let se v Knihovně Karla Dvořáčka přihlásilo do projektu 250 dětí, z toho k dnešnímu dni služeb aktivně využívá cca 200 dětí. Pro ně, a jejich rodiče, připravujeme speciální programy Hrátky s Večerníčkem a S kočárkem do knihovny.

Zřídili jsme také Lekotéku – půjčovnu edukačních her a hraček. Tyto pomůcky slouží k rozvíjení jemné motoriky, jazykových dovedností, zrakového, prostorového a hmatového vnímání, rozlišování barev a tvarů, pomáhají zlepšovat postřeh, logické myšlení a další dovednosti. Lekotéku každý rok doplňujeme zejména díky finanční podpoře Nadace Tři brány Vyškov.

Ve spolupráci s MAS OPZ+ připravujeme na podzim novou aktivitu „Kavárnu pro rodiče“ – prostor ke sdílení aktuálních témat výchovy dětí. Diskusi povede adragog, kouč a psychologický poradce Mgr. Katarína Krahulová, PhDr. a rodiče si zde mohou vyměnit zkušenosti, rady, metody i kontakty, které jim ve výchově pomáhají.

Více informací pro rodiče na www.sknizkoudozivota.cz.

Katalog Lekotéky www.kkdvyskov.cz/detske-oddeleni.