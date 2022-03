Letošní ročník byl hodně ovlivněný epidemiologickou situací a opatřeními s ní souvisejícími. Nejvíce na to doplatil favorit soutěže, družstvo Jezdců Jundrov, které muselo na druhý a třetí sraz nastoupit ve značně oslabené sestavě. Také nám se nevyhnuly problémy a na první sraz, který se hrál v Brně, jsme odcestovali pouze ve čtyřech. Ale i přesto jsme vyhráli obě hraná utkání. Cenná a důležitá byla výhra nad družstvem ŠK Kuřim, které skončilo v konečném pořadí soutěže hned za námi na druhém místě.

Na druhý sraz do Znojma jsme jeli v plné sestavě, což nám pomohlo v souboji s družstvem Jezdců, kteří zde hráli pouze ve třech. Na srazu jsme odehráli jen dvě utkání a souboj s ŠK GPOA Znojmo byl odložen. Před posledním srazem, který se hrál ve Vyškově, přišla špatná zpráva o neúčasti hostujícího Jakuba z důvodu karantény. Družstvo bez něho zabojovalo a vyhrálo všechna tři utkání a k jistotě vítězství v krajském přeboru nám stačilo neprohrát v dohrávce se znojemskými mládežníky. Výhra nad ŠK GPOA Znojmo 3,5:1,5 potvrdila prvenství v přeboru a postup do první ligy mládeže.

Informace k jednotlivým hráčům:

Jakub Zezula – hostující s ŠK Náměšť nad Oslavou odehrál pouze čtyři partie, ve kterých získal 3,5 bodů a výrazně nám pomohl k postupu. Velice cenná byla výhra nad Vaškem Šetinou, která potvrdila výhru nad ŠK Kuřim 3:2. Dalším důležitým výsledkem byla remíza s Pavlem Vojtkem z Jezdců Jundrov.

Gabriel Provazník – hrál na druhé šachovnici a jeho úloha nebyla vůbec jednoduchá, protože narážel na dobré hráče na prvních a druhých šachovnicích. Gabriel nastoupil v šesti utkáních a uhrál jeden bod za dvě remízy.

Kristýna Dorazilová – tvořila společně s Patrikem a Adamem jádro týmu. Odehrála celkem 8 partií a v nich získala celkem šest bodů a tím výrazně pomohla k vítězství v soutěži.

Patrik Pukowietz – jediný hráč, který odehrál všech devět utkání. Na třetí a čtvrté šachovnici získával pro tým důležité body, kterých nakonec uhrál 7,5. Jedinou prohru zaznamenal s mladou brněnskou hráčkou Anitou Vacekovou.

Adam Ulrich – odehrál celkem 7 partií se ziskem 5,5 bodů. Z nich nejdůležitější byla remíza s Emou Kubátovou a výhra nad Prokopem Šmídkem, které přispěly k porážkám ŠK Kuřimi a ŠK Durasu BVK.

Náhradníci Marek Pukowietz a David Jabůrek plnili důležitou roli, když kryli záda celému družstvu. Do hry se moc nedostali, protože mnoho soupeřů hrálo s neúplnými družstvy. Kluci tak mohli získávat zkušenosti do budoucna v doprovodném turnaji.

Co se týká béčka, tak jeho cestu přeborem také značně ovlivnil covid. Na první sraz se nám nepodařilo sestavit družstvo vůbec, a tak se všechna tři utkání musela dohrát. Před druhým sraz byla situace úplně stejná a abychom mohli hrát, byl do sestavy dopsán Radek Majetič a ze sestavy áčka Rafael Provazník. Na třetím srazu už jsme měli k dispozici dostatek hráčů, abychom mohli postavit pětičlenné družstvo. Úkolem dětí hrajících za toto družstvo bylo hlavně, aby si zahrály a nasbíraly cenné zkušenosti do budoucna.

Hodnocení jednotlivých hráčů:

Jan Kotisa – v současné době hrající za Náměšť nad Oslavou. Honza měl na první šachovnici těžkou úlohu a ze čtyř partií vybojoval pouze bod za výhru nad Gabrielem Provazníkem.

Z dalších hráčů bodovali pouze Miroslav Snopek (získal dva body ze tří partií) a na soupisku dopsaný Rafael Provazník (čtyři body z pěti partií).

Ostatní hráči béčka na své soupeře nestačili, ale i přesto jim patří poděkování za bojovnost.

Karel Hruška

