Mladí šachisté se utkali ve Vyškově. Zvítězili Patrik Pukowietz a David Jabůrek

V pátém kole nás čekal klíčový zápas s favoritem soutěže Jezdci Jundrov A. Ti však měli smůlu a kvůli karanténě hráčů z klanu Hladých mohli nastoupit pouze se třemi hráči. I tak to na konec bylo drama, které rozhodla Kuba Zezula (host z Náměště), když ve vyrovnané partii uhrál remízu. Další potřebný půl bod přidal Patrik, který na třetí desce hrál s talentovaným Tobiášem Komárkem. Na druhé šachovnici se nepodařilo bodovat Kristýně Dorazilové a tak z toho byla těsná výhra 3:2. V šestém kole jsme měli hrát proti domácímu Znojmu, ale utkání bylo odloženo. Naše družstvo má našlápnuto k vítězství v soutěži a postupu do 1. ligy mládeže. Bude za potřebí vyhrát poslední čtyři utkání s tabulkově slabšími soupeři.

Vyškovská šachistka Dorazilová se utkala se soupeři na mezinárodní akci

Družstvo SK Vyškov B hraje KPDM hlavně pro to aby získali potřebné zkušenosti. Tak jako při prvním srazu jsme měli problém se sestavou a tak jsme museli dopsat do sestavy pětiletého Radka Majetiče a z áčka Rafaela Provazníka. I přes to jsme hráli pouze se čtyřmi hráči. Výše jmenované doplnili Honza Kotisa na první šachovnici a Šárka Majetičová na druhé. Béčko se postupně utkalo s Kyjovem, Durasem BVK a Jezdci Jundrov A. Všechna tři utkání prohráli, když jediné dva body za dvě výhry uhrál Rafael na čtvrté šachovnici.

V rámci srazu se hrál tradiční doprovodný turnaj, ve kterém si zahráli i naši hráči. Nejlépe si z nich vedl Adam Ulrich, který vyhrál všechny tři partie.

Příští sraz se odehraje 19. února ve Vyškově.

Karel Hruška

Tabulky a výsledky najdou zájemci zde.