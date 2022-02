V turnaji A, který byl určen pro mladší žáky, ročník narození 2012 a mladší, hráli bratři Snopkovi, kteří si nevedli vůbec špatně na to, že to byl vůbec první turnaj v právě probíhající sezóně. Lépe si vedl Honza, který uhrál pěkné 4 body ze 7 kol, což mu stačilo na 6. místo. Jeho bratr Mirek skončil o dvě místa hůře poté, co uhrál 3,5 bodů.