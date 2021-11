Jak se mohou zájemci do sbírky zapojit? Na odkazu je zveřejněný seznam dětí, kterým bude nadílka určená. Kvůli ochraně osobních údajů je samozřejmě uvedeno jen pohlaví a věk. Stačí se zarezervovat ke konkrétnímu dítěti a pak už jen pořídit dárek, zabalit ho, napsat na něj pohlaví a věk toho, komu je určený, a odnést jej v daném termínu do Informačního a kulturního střediska Bučovice. V případě nepřítomnosti tamních pracovníků je možné balíčky zanechat na podatelně městského úřadu.

RETRO: Blíží se advent. Zavzpomínejte s námi na Vánoce v časech minulých

Následně si je převezmou sociální pracovnice a do Vánoc předají do správných rukou tak, aby na Štědrý den opět zářily oči všech dětí, do jejichž rodin pravidelně jezdí. V případě, že někdo nemá přístup k internetu, může kontaktovat pracovnice bučovického odboru sociálních věcí na číslech 730 855 859 nebo 731 514 543, rezervaci s ním vytvoří po telefonu. Uvedená telefonní čísla je možné využít i v případě, že už nebude možné provést rezervaci. Pracovnice odboru sociálních věcí se v takových případech se zájemci domluví individuálně.

Martina Hašková

tisková mluvčí, vedoucí Kulturních zařízení města Bučovice