Jelikož žáků z těchto tříd jelo více (celkem 43), měli k dispozici dvě chaty. Zato žákům 7.C a 7.D byla pronajata pouze jedna chata, protože jich jelo 25. Ti se kurzu účastnili ve dnech 9. - 14. února. Doprava byla zprostředkována autobusem, který odjížděl od školy a zastavoval přímo u areálu, kde se nacházely chaty.

První den nebylo moc hezky. Sníh byl velmi mokrý a pršelo. Zato večer si všichni krásně užili. Na začátku diskotéky tancovalo pouze pár lidí, ale po „jede jede mašinka“ se do tance přidali všichni. Druhý sen byl skoro stejný až na to, že sněžilo od odpoledne až pozdě do večera. Třetí den byl díky tomu všude sníh, celkem napadlo skoro jedenáct centimetrů sněhu. Další dny se opakovaly: diskotéky a občasné sněžení. Poslední den se ale odlišoval, protože jsme zažili společenské hry strašidelné i vtipné, např. nalívání vody do kalhot nic netušícím klukům, lidské kalíšky, ale zkusili jsme také společenské tance. Na závěr večera se totiž tančil ploužák. Druhý den se zabalilo a odjelo. Všichni si to náramně užili a ten, kdo v životě nestál na lyžích, teď zdolá každou sjezdovku.

PATRIK RÁJA, 7.A