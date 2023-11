V Kozlanech na Vyškovsku se na pozvání obce a jejich zastupitelů sešli senioři na akci Setkání s důchodci. Pan starosta po srdečném přivítání popřál všem příjemně prožité chvíle. Zábavu zajišťovala YREN MUZIK slovem a hlavně se známými melodiemi.

Setkání důchodců v Kozlanech: Sálem se linula příjemné nálada i melodické písně | Foto: Eva Tomanová

Společné foto a bohaté občerstvení doplnilo program tohoto odpoledne. A co víc, všichni dostali krásný dárek. Poukázky do lékárny na nákup vitamínů, vánoční kolekci a ještě několik drobností. Se slovy díků na adresu vedení obce se rozcházeli do svých domovů.

OBRAZEM: Napoleon vtrhl do Bučovic. Lidé byli svědky napoleonských válek