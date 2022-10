Setkání s historií v Konůvkách: rytířské turnaje i středověká kuchyně

Sobotní dopoledne, cyklistická vyjížďka Ždánickým lesem. Z mlhy se vynořily čtyři postavy - žena vede za ruku dítě, druhé v náručí, muž tlačí kárku. Prosím, jdeme správně do Konůvek? Nene, musíte se otočit a pak doprava. Nebylo by na tom nic divného, kdyby nevypadali, že si odskočili z jiného století, to jejich středověké oblečení… I takto jste mohli ve dnech 8. a 9. října začít své setkání s historií v údolí, kde se kdysi nacházely Konůvky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V místech zaniklé vesnice Konůvky se o druhém říjnovém víkendu konalo setkání s historií. | Foto: Lenka Záleská, Zbyněk Braný

Už v pátek zde začala vyrůstat nová vesnice, i když jen stanová. Lid řemeslný i zbrojný se chystal, aby v sobotu přivítal návštěvníky v plné parádě. Dorazily skupiny Adeptus, Cerveza, Kestřanské manství, Čeládka řemeslná, Doba Karlova, Družina Smila z Kunštátu, Historický spolek Kirri, Janáčovo tovaryšstvo, zástupci Muzea v Žarošicích a také mnoho návštěvníků. V sobotu i v neděli byl opravdu nabitý program, bylo na co se dívat, mnohé věci se mohl člověk dozvědět a samozřejmě si i vyzkoušet. Přednášky byly například o přírodě v době rytířské, o středověké kuchyni, o zbraních chladných i palných, vše spojeno s ukázkami nebo ochutnávkami. Skvělá úroda. Prolistujte s námi velký atlas zářijových houbařských úlovů Sokolník představil své svěřence a potěšil publikum letovými ukázkami, děti byly překvapené, jak se dokáže sova načepýřit, když kolem ní procházel pes. Výrobce keramiky F. Hynšt vystavoval ve svém stánku repliky keramiky vyrobené podle archeologických nálezů, takže bylo možné si zakoupit pohár nebo džbán, ze kterého pili lidé právě v Konůvkách, zájemci si mohli odlít vlastní cínový poutní odznáček, vyrobit si svíčku, podívat se, jak se pletou košíky nebo se zpracovává len a konopí, nechat si vymalovat svůj portrét. Nejen pro děti bylo zajímavé komentované oblékání rytířů a následné souboje jednotlivců, ale také bojové ukázky jednotlivých skupin a v neděli lukostřelecký turnaj, kterého se mohly zúčastnit všechny věkové kategorie. Celou tuto akci zorganizoval a zastřešil Spolek Konůvky za podpory okolních obcí a se souhlasem Lesů České republiky. Kdo přišel, určitě si to užil, z pestré nabídky si mohl vybrat každý. A kdo nepřišel, nemusí litovat, rozhodně to není poslední akce, kterou spolek na propagaci lokální historie uspořádal. Lenka Záleská