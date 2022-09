Luci prchá z místa činu,

způsobila dědovi spoušť

a děsivou divočinu.

Je velký lump a rošťanda,

zkrátka divoká Pražanda.

Z očí jí kouká čertovina,

koho je to asi vina?

Všechno svádí na dědu

v úterý i ve středu.

Nechce se učit angličtinu,

ze všeho má děsnou psinu.

Je to ještě zatím děcko,

a to je o ní vlastně fšecko.