Jako každý rok, tak i letos navštívili žáci vycházejících ročníků Úřad práce Vyškov. Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo? Především možnosti pracovních příležitostí po vyučení a v případě nezaměstnanosti - jaké jsou další postupy při získávání práce a finanční podpory uchazečů o práci.

Spolupráce slavkovské střední školy s úřadem práce. | Foto: Archiv ISŠ Slavkov

Pracovník Úřadu práce pan Novotný se nejprve seznámil s žáky, kteří mu sdělili své plány do budoucnosti – co by chtěli dělat po vyučení. Vysvětlil nejen situaci na okrese Vyškov v oblasti zaměstnanosti, ale i možnosti, které mají nezaměstnaní při získávání práce.