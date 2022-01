I když jsme si s panem učitelem Mgr. V. Hirtem už o Maroku povídali a psali jsme test, tak jsme se dozvěděli další zajímavé věci o Maroku, např.: převážná část je pustina. Když někde uvidíte zeleň, tak se vše zavlažuje uměle i přes to, že je na spoustě místech nouze o vodu.

Za sebe bych řekla, že to je další skvělý způsob, jak se dozvědět informace hned z první ruky a nemít výuku klasicky psaných zápisků, ale něčím ji zpestřit, aby to studenty více zaujalo a bavilo je to.

Z. Elznerová

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

