Sladké Španělsko. Čokoláda, pralinky, ryby i paella . Víme, jak chutná Malaga

Čtenář reportér Čtenář

Odborní učitelé gastronomických oborů školy vyrazili v rámci projektu Erasmus+ na pracovní stáž do Španělska, a to přímo do překrásného města Malaga. Cílem jejich cesty bylo načerpání nových nápadů, inspirace a zkušeností, které následně předají svým žákům v praktické výuce.

Učitelé odborných předmětů ze slavkovské školy odjeli na zkušenou do španělské Malagy. | Foto: se souhlasem školy