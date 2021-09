Tisíce obdivovatelů krásy a historie se sjíždí do impozantního prostředí zámeckého parku ve Slavkově u Brna vždy poslední červnovou sobotu. Letošní termín posunule epidemická situace a vládní opatření. Tradiční akce láká nejen na ojedinělou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů, bicyklů, ale také na dobovou atmosféru. Zámecký park zkrášlily prvorepublikové dámy, mezi auty se tančil swing. Patronkou letošního setkání se stala Alena Antalová, hvězda televizního seriálu Četnické humoresky.

Velké díky patrí paní Evě Oubělické, ředitelce Zámek Slavkov - Austerlitz. Byl to opět zážitek. Zde se můžete podívat na ty nejlepší fotky z centra dění a také na video, které samotný sraz skvěle připomíná.

/VIDEO/ - Největší sraz veteránů v Evropě zavítal uplynulý víkend na zámek do Slavkova, kam letos dorazilo přes 1 200 krásných veteránů. Atmosféru srazu si můžete připomenout díky fotografiím Martina Hodouše a paní Veroniky Kučerové. Oběma děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.