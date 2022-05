Porota velmi ocenila chuťové kombinace, ale bohužel na medailové umístění to tentokrát nestačilo. Nicméně nám to nevadilo, strávili jsme příjemný den se stejnými nadšenci do vaření jako jsme my. Celý den byl velmi přínosný a poznali jsme další žáky a učitele z jiných škol. Již nyní se těšíme na další soutěže.

Robert Škvarek