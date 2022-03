Smím prosit? V Blansku učí psy tančit s páníčky. Zažijí i vzrušení z lovu

Čtenář reportér Čtenář

Vycvičit si svého psa může být pro páníčky pěkný oříšek. Se psy je to jako s lidmi. Někteří mají vlastní hlavu a ne a ne dělat to, co jim člověk poručí. Díky kynologickým klubů však majitelů psů mohou udělat ze svých čtyřnohého kamaráda parťáka na celý život, který je bude doprovázet a poslouchat na slovo. A dokonce to může být zábavné pro obě strany! Děkujeme paní Haně Rajtšlégrové z Kynologického klubu Agility Blansko za text a slečně Daniele Jakubcové za fotografie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Coursing v lednu byl ve znamení sněhových radovánek. | Foto: Daniela Jakubcová