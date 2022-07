První prázdninový týden je za námi, což znamená, že i příměstské soustředění orlíků už je minulostí. „Když se podaří, co se dařit má"…, zpívá se v písničce Michala Davida, kterou jsme si vybrali jako hymnu pro soustředění Orlíků 2022, aby si orlíci mohli zdokonalovat své pohybové schopnosti, ale i jiné vědomosti a zručnosti.

Téma našeho soustředění Na skok do minulosti bylo z počátku pro naše malé orlíky celkem tajemné, ale jak hodiny a dny soustředění běžely, přicházeli aktivitám z této doby na chuť. Soustředění začalo přivítáním, sestavením družstev, vymýšlením jejich názvů: Panáci, Céčka, Mičudy, Rubikovky a výrobou cvičebního trička. Cvičební úbor – bílé tričko, modré či červené trenky – se dětem tedy vůbec nezamlouval, ale krásně nabarvený, to už šlo. A tak to začalo!

Vedoucí se orlíkům snažili oživit spoustu aktivit, které byly pro jejich rodiče a prarodiče běžnou součástí školního života. Kromě pořádných atletických tréninků zažili každý den nácvik spartakiády, učili se mnoho her, které už upadají v zapomnění, hráli kuličky, blechy, skákali gumu, skládali papírové parníky, solničky, lodičky, žabičky, skákali panáka, hráli školku s míčem nebo se švihadlem, vyráběli luky a šípy nebo větrníky a přitom se na ně usmívalo červencové kulaťoučké sluníčko.

Další den začalo být sluníčko trochu skromnější, paprsky schovalo za mraky. Přesto s batohy na zádech, kde byly schované pláštěnky, se orlíci ráno od zimáku nachystali na dlouhý výlet do Hamilton a jejich okolí. Cestou hledali šipky a poschovávané vzkazy s úkoly, které se jak jinak – musí plnit. Když se dostali k cílovému území, s údivem koukali na poslední morseovkou napsaný úkol. I to dobře zvládli. A ten poslední – složit obrázek a uhodnout, jak vypadala vedoucí před několika lety, to bylo složité, ale i úsměvné, protože skoro všechny byly jako miminka stejné. K osvěžení přišla vhod i chutná zmrzlina. Po pětihodinové túře jsme byli zpět na Orlovně, kde jako vždy čekal výborný oběd, ale tentokrát i pěkný dešťový slejvák.

Jedno dopoledne si děti vyzkoušely, jaké to bývalo, když se šlo na „braňák“ a cvičilo se s plynovými maskami v pláštěnkách procházeli zamořeným územím, což bylo pro orlíky nejvíce „dobrodružné“. Všichni byli šťastni, že to přežili ve zdraví, a že to bylo jenom jako. Abychom nezapomněli na letní aktivity, navštívili orlíci i bazén, kde si porovnali síly v plavání a vodních hrátkách.

Ve čtvrtek opravdu přišel vhod lehký trénink a hurá na „Sportovní odznak zdatnosti.“ Je to všestranný osmiboj. Disciplíny jako sprint, dálka, hod míčkem, hod vzad medicinbalem, skoky přes švihadlo, shyby na šikmé hrazdě, trojskok a běh na vytrvalost všichni zvládli. Taky dali do závodu všechno. Rychlost, mrštnost, odvahu, sílu a přesnost. Zato jim patří velká pochvala.

Výsledky:

Hoši r. 2012 a st. – 1. Pavlík Zahradníček, 2. Aďa Doležal, 3. Vojtíšek Hrnčiřík, Matěj Holoch, 5. Domča Černý, 6. Eli Čáslava, 7. Oky Blažek, 8. Dan Štefaňo, 9. Šima Njugoma, Jonáš Holzer – DNS

Hoši r. 2013 a ml. – 1. Aďa Vinický, 2. Honzík Šustek, 3. Matěj Halas, 4. Niky Štefaňo, 5. Hynek Šustek, 6. Tom Málek, 7. Maxík Štefaňo

Dívky r. 2012 a st. – 1. Markétka Hanáková, 2. Lea Lusková, 3. Veronika Nováčková, 4. Anežka Halasová, 5. Kika Dorazilová, 6. Terezka Sochorová, 7. Sabinka Havlíčková, 8. Anička Viktorinová, 9. Nikolka Skřivánková, Anička Holochová – DNS

Dívky r. 2013 a ml. – Lucka Doležalová, 2. Kája Kolečkářová, 3. Sandra Blažková, 4. Domča Kubíčková, 5. Elenka Sochorová, 6. Jolanka Adamová, 7. Verunka Dorazilová, 8. Evelin Kinyanjui, 9. Anetka Skřivánková, Julinka Hrnčiříková (5 disciplin), Evička Zahradníčková – DNS, Rebi Holzerová – DNS

Vyhodnocení nejlepších, ocenění čokoládovou medailí a diplomy bylo tečkou za čtvrtým dnem soustředění.

Poslední den soustředění si děti vyzkoušely svou zručnost a své znalosti silničního provozu při jízdě na kole či koloběžce na dopravním hřišti, jak se mají dodržovat pravidla, kde na ně dohlíželi samotní příslušníci policie.

Na závěr soustředění na tradičním jarmarku orlíci utratili všechna céčka, která si poctivě nasbírali během celého týdne.

Na Orlovně poté začalo být živěji. To se rodiče začali shromažďovat, aby.? Poslední nástup! Mičudy, Panáci, Céčka a Rubikovky oblečení do cvičebního úboru předvedli spartakiádní sestavu Poupata, kterou děti se svými vedoucími a pomocnicemi nacvičily během soustředění. Myslím, že se to rodičům i prarodičům a nejen těm, velmi líbilo.

S radostí, s úsměvem, po slavnostním přípitku dětským šampaňským, s náručí plnou hodnotných věcí získaných na jarmarku, se vzpomínkami, v novém tričku se orlíci rozjeli domů. A jak se zpívá „Když se podaří, co se dařit má", tak je přece krásně i na Orlovně!

Děkuji trenérům, kteří devátý ročník letního soustředění orlíků připravili a uskutečnili: Zuzance Olejníkové, Alence Hanulíkové, Markétce Havlíčkové, Lee Hanulíkové, Aničce Halasové a Terezce Račanské a jejím instruktorkám: Terezce Havlíčkové, Ivance Kobylkové, Silvě Hanulíkové a Anežce Kraisové. Děkuji i rodičům, kteří se starali o doping na přilepšení při ztrátě energie v podobě svačinek, těm, co pomáhali při šipkované, odznaku zdatnosti, závěrečném jarmarku nebo focení.

Anna Málková