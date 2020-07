Galavečer Přehlídky České ručičky se nebude konat vzhledem k situaci, která v naší zemi vznikla. Těchto sedm laureátů, o své ocenění nepřijde, pořadatelé hledají nový termín a místo. Předpokládaný termín předání je září až listopad 2020.

Letošní laureáti jsou zahradník, klempíř, pokrývač, tesař, kominík, instalatér a truhlář. Právě truhlář Jakub Neubauer je studentem Integrované střední školy ve Slavkově u Brna a získal první místo v celostátním finále soutěže české ručičky. „Prvním mým výrobkem byl stolek na kytky pro babičku. Doma jsme stále vyráběl něco ze dřeva a rodiče mě v zálibě podporovali. Doufám, že jsme si zvolilpovolání snů," míní Neubauer. Nyní hodlá dostudovat školu, vydělat peníze a začít podnikat v truhlařině.

Jeho učitel Štefan Podolan považuje Jakubovu chuť do práce a nadšení za výjimečné. „Práce ho baví, je to velká výjimka mezi spolužáky, má chuť chuť do práce a ctižádost," hodnotí studenta učitel.

České ručičky jsou největší přehlídkou řemesel a řemeslných oborů v České republice. Cíelm soutěže je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i veřejnosti.

VLADISLAVA KULHÁNKOVÁ

ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna