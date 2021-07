Toho náležitě využily naše šachové naděje. Na turnaj jsme vyslali početnou výpravu 10 mládežníků a hned šest z nich si vybojovalo postup na Mistrovství České republiky, které se bude konat 11.-12. Září v Praze. Jako třešničku na dortu si odvážíme dva tituly krajských přebornic. V kategorii D 12 dominovala Kristýna Dorazilová a kategorii D10 byla krajskou přebornicí vyhlášena Lucia Hlaváčiková. Bronzovou medaili ještě získal Marek Pukowietz za třetí místo v kategorii H10. Kromě jmenovaných si postup na mistrovství vybojovali Jan Kotisa a Adam Ulrich oba v kategorii H12 a David Jabůrek v kategorii H10.

Nyní něco k výkonům jednotlivých hráčů. V celkovém hodnocení turnaje, kde hrálo celkem 54 hráčů, se nejvýše umístila Kristýna Dorazilová, která coby 17. nasazená obsadila se ziskem 5 bodů krásné 7. místo a byla nejlepší dívkou v turnaji. Kristýnka podala v celém turnaji vynikající výkon, který ocenili i přihlížející trenéři. Jediné dva body ztratila s prvním a druhým nasazeným. Kristýnka příkladně bojovala a většinu partií dohrávala mezi posledními. Hned za Kristýnou na osmém místě skončil Patrik Pukowietz se ziskem 5 bodů. Patrik podal spolehlivý výkon, kterým potvrdil své nasazení v turnaji. Na čtrnáctém místě v turnaji a pátém v kategorii H12 skončil Jan Kotisa. Honzík uhrál pěkné čtyři body, i přes to, že mu los přiděloval výše nasazené protihráče. Honzíka na mistrovství doprovodí Adam Ulrich, který v kategorii H12 skončil hned za ním a celkově obsadil 17. místo za čtyři uhrané body.

Nejcennějším skalpem bude pro Adama výhra nad Leontýnou Hladkou z Jezdců Jundrov. Své postavení mezi nejlepšími hráči v kategorii H10 potvrdil Marek Pukowietz, který také uhrál 4 body. To mu stačilo na třetí místo v kategorii a 23. v celkovém hodnocení. Mareček se bude muset trošičku zklidnit a hrát pomaleji a pak půjdou jeho výkony určitě nahoru. Na 31. místě se umístil další hráč v kategorii do H10 David Jabůrek. David uhrál tři body a to mu stačilo k obsazení 5. místa ve své kategorii a zisku postupu na MČR. Na 32. místě se umístila Lucia Hlaváčiková a protože byla jedinou dívkou ve své kategorii, získala titul krajského přeborníka. Lucku zdobila velká bojovnost a bude potřeba přes prázdniny potrénovat, aby se zlepšil její výkon. Hned na dalším místě za Luckou skončil Radim Jabůrek se ziskem 3 bodů. Na 45. a 50. místě skončili Jan a Miroslav Snopkovi. Oba uhráli 2 body, ale mohlo to být trochu lepší, kdyby kluci nedělali zbytečné chyby. Kluci přes prázdniny budou s panem Vémolou trénovat, aby mohli předvést lepší výkon na Mistrovství ČR dětí do 8 let, na které mohou oba kluci hrát.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hráčům za vzornou reprezentaci našeho klubu. Poděkovat bych chtěl i pořadatelům za to, že zorganizovali tak pěkný turnaj i v této době plné různých omezení.

KAREL HRUŠKA